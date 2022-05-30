نهاية رحلة تاجر مخدرات وسقوطه بأقراص الكيف في كمين الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

أرشد عاطل تم القبض عليه في الوراق، وبحوزته أقراص مخدرة، عن هوية عاطل يتحصل منه على المضبوطات، وكشف عن هويته لرجال المباحث، وجاري إعداد الأكمنة للقبض عليه، واعترف المتهم المضبوط أنه يتاجر بالمواد المخدرة، ويخزنها بمسكنه تمهيدا لترويجها بين عملائه، فتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتم القبض على المتهم، بعد أن كشفت تحريات المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وتخزينها بمسكنه، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، تم إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة.

اعترف المتهم عقب القبض عليه، بالاتجار بالمضبوطات، وتواصل مع عملائه هاتفيا، لتحديد أماكن لقائهم، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.