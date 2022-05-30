موقع "دعم مصر" يستمر فى إتاحة خدمة تحديث رقم المحمول ببطاقة التموين

كتب ـ مدحت وهبة

يستمر موقع " دعم مصر " فى إتاحة خدمة تحديث رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية، بالتزامن مع إتاحة الخدمة أيضا على بوابة مصر الرقمية مجانا .

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن غير القادرين علي الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم، علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارًا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم للتسهيل علي المواطنين.

ونص التوجيه الصادر اليوم بأنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة، ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه، كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول، ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومى ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.