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موقع دعم مصر يستمر فى تلقى طلبات تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين

الخميس، 26 مايو 2022 11:56 ص
موقع دعم مصر يستمر فى تلقى طلبات تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين موقع "دعم مصر"
كتب مدحت وهبة

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يستمر موقع "دعم مصر"  فى تلقى طلبات أصحاب  بطاقات التموين لتسجيل رقم التليفون المحمول   كما يتم التسجيل أيضا عبر بوابة مصر الرقمية، مجانا شريطة أن  يكون الرقم مسحل باسم صاحب البطاقة " رب الاسرة" مع عدم تقديم اى مستند يثبت ملكية التليفون .
 
وكان  الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية، قد قرر استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن الغير قادرين علي الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له مايثبت صحة ذلك.
 
كما أصدر  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية،  قرار  وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم للتسهيل علي المواطنين، و لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل بأسم رب الأسرة.

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