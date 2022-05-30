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موسكو: تصريحات بايدن بعدم إمداد أوكرانيا بصواريخ تبلغ أراضى روسيا تصرف عاقل

الإثنين، 30 مايو 2022 08:05 م
موسكو: تصريحات بايدن بعدم إمداد أوكرانيا بصواريخ تبلغ أراضى روسيا تصرف عاقل بايدن
كتب أحمد عرفة

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وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسى دميترى مدفيديف القرار الذى اتخذه الرئيس الأمريكى جو بايدن بعدم إمداد أوكرانيا بأنظمة الصواريخ القادرة على بلوغ الأراضى الروسية بأنه تصرف عاقل، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسى إن جو بايدن قال إن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بأنظمة صاروخية قادرة على ضرب روسيا، وهو تصرف عاقل، وإلا، فعند مهاجمة مدننا لكانت القوات المسلحة الروسية قد نفذت تهديدها وضربت مراكز اتخاذ هذه القرارات الإجرامية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسى أن بعض هذه المراكز غير موجودة فى كييف على الإطلاق، أما ما بعد ذلك، فلا داعى للشرح.

 

 


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