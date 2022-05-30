اليوم السابع
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الإثنين، 30 مايو 2022 09:03 م
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من حبه فيها.. "محمد" من الإسكندرية ينمى موهبته فى الجرافيك لنجوم كرة القدم

الإثنين، 30 مايو 2022 09:00 م
من حبه فيها.. "محمد" من الإسكندرية ينمى موهبته فى الجرافيك لنجوم كرة القدم الجرافيك
كتبت: شيماء حمدى

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شارك القارئ محمد رجب، 26 سنة، والمقيم بمحافظة الإسكندرية، عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع"، عدد من الصور لموهبته بتصميم الجرافيك، لعدد من لاعبى الكرة القدم.

وقال: "موهبتى هى الجرافيك ديزاين وتخصصي هو كرة القدم بدأت تقريبا من 2016 فى صفحات كرة صغيرة واحلم اني اشتغل فى يوم من الأيام بالنادى الأهلي فى مجال تصميمات الجرافيك".

لاعبين

اللاعب

تصميم جرافيك

تصميم

لاعب

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاركتهم عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

صحافة المواطن

صحافة مواطن

اليوم السابع

الرسم

الكرة

الجرافيك


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