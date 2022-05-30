من حبه فيها.. "محمد" من الإسكندرية ينمى موهبته فى الجرافيك لنجوم كرة القدم

كتبت: شيماء حمدى

شارك القارئ محمد رجب، 26 سنة، والمقيم بمحافظة الإسكندرية، عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع"، عدد من الصور لموهبته بتصميم الجرافيك، لعدد من لاعبى الكرة القدم.

وقال: "موهبتى هى الجرافيك ديزاين وتخصصي هو كرة القدم بدأت تقريبا من 2016 فى صفحات كرة صغيرة واحلم اني اشتغل فى يوم من الأيام بالنادى الأهلي فى مجال تصميمات الجرافيك".













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