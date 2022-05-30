مصرع طفلة بالشرقية حرقا والنيابة تأمر بالتشريح لبيان سبب الوفاة

الشرقية- فىحية الديب

لقيت طفلة عمرها 3 سنوات بمحافظة الشرقية، مصرعها، إثر إصابتها بحروق من الدرجات الأولى، وتم نقل جثتها إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى منيا القمح المركزي بوصول"ج إ ز" 3 سنوات مقيمة قرية النعامنة مركز منيا القمح، جثة هامدة إثر إصابتها بحروق داخل عشة معروشة من الأحطاب بجوار المنزل.

وتبين من التحريات الأولية أثناء لهو الطفلة رفقة شقيقها الأكبر 6 سنوات داخل عشة ملاصقة لمنزلهما قام بإشعال النيران بالأحطاب بقصد اللهو، فتم إصابة الطفلة ولم يتمكن من إنقاذها فلفظت انفاسها الأخيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة بناء على قرار النيابة العامة إلى مشرحة مستشفى الأحرار لتشريحها، لبيان سبب الوفاة فيما صرحت النيابة بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.