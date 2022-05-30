مصرع شاب سقط من شرفة منزله شرق الإسكندرية والنيابة تحقق فى الواقعه

الإسكندرية أسماء على بدر

لقى شاب مصرعه على إثر سقوطه من الطابق الخامس في منطقة فيكتوريا شرق الإسكندرية، وتم نقل جثمانه إلى المشرحة وتباشر قوات مباحث قسم المنتزة أول تحرياتها حول الواقعة.



وتلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنتزة أول، يفيد بسقوط شاب من أعلى منزله الكائن بشارع النصر بمنطقة فيكتوريا تقاطع شارع الجلاء، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ.



وبالمعاينه تبين مصرع الشاب، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقلها للمشرحة، وجاري التحقيق مع أسرته وجيرانه لكشف ملابسات الواقعة وهل أنها انتحار لو سقوط بالخطأ أم هناك شبهه جنائية وراء الحادث. تم تحرير المحضر اللازم بقسم شرطة المنتزة أول وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.







