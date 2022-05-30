"مش الجدرى" مرض تنقله القرود للبشر.. اعرف تفاصيله

فاطمة ياسر

حالة من الخوف والذعر يشعر بها الكثيرون بعد ظهور جدري القرود في بعض دول العالم، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي مرض ينتقل من القرود للبشر، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر مراكز السيطرة علي الأمراض والوقاية منها "CDC"، و"kingcounty".

منذ انتشار جدري القرود وحالة من القلق والتوتر أصيبت بها العديد من الدول، وهذا ما جعل البحث عن الأمراض التي تنقلها القرود للبشر ، والتعرف علي طبيعة هذه الأمراض، ولذا نجد أن فيروس هربس "ب" من الأمراض التي تنقل للبشر من القرود.

هربس "ب"

يعد هربس "ب" من أنواع فيروس الهربس، ينتقل للبشر من خلال عمال المختبرات الطبية الذي يتعرضون للقرود المصاب بهذا الفيروس، ويتسبب هربس "ب" في التعرض لالتهاب المخ، والأغشية المحيطة به.

وأعراض هربس "ب" هي:

-ارتفاع حرارة الجسم.

-الصداع.

-القيء.

-الشعور بالتعب الغير مبرر.

-ألم في عضلات الجسم.

-صعوبة في التنفس.

-زغللة في العين.

-عدم القدرة علي التركيز.

كما أفاد التقرير، أن جدري القرود ينتقل أيضا من القرود إلي البشر، وهذا الفيروس شبيه بالجدري البشري، وظهر في أواخر الخمسينيات، وأعراضه هي:

-الحمي.

-الصداع.

-الطفح الجلدي.

-ألم في الجسم.

-التعب الغير مبرر.