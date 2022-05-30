مسئول إيطالى يدعو لمبادرة أوروبية لإطلاق شحنات القمح العالقة فى أوديسا

دعا الأمين العام للحزب الديمقراطى، إنريكو ليتا إلى وجوب الاقدام على مبادرة أوروبية لرفع الحصار عن شحنات القمح العالقة فى أوديسا على البحر الأسود جنوب أوكرانيا، حسبما قالت إذاعة فرانس انتر على موقعها الإلكترونى.

وتحدث ليتا للاذاعة الإيطالية عن المخاطر التى يتعرض لها الأمن الغذائى بسبب حصار الحبوب فى أوكرانيا الذى فرضته القوات الروسية، قائلا أنه "على ضوء قمة الاتحاد الأوروبى التى سيتعين عليها اتخاذ قرار بشأن الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا، والتى تتضمن أيضًا حظرًا على النفط "أنا قلق جدًا اليوم وغدًا"

وأشار زعيم الحزب الديمقراطى إلى أن "هناك مشكلة انقسام بين الدول الأوروبية، وكذلك حول كيفية اتخاذ القرار، موضحا أنه "يكفى أن تعترض دولة واحدة، وليس حتى أكبر الدول، كالمجر على سبيل المثال، لتنقطع الطريق ويتوقف كل شيء"

وخلص رئيس الوزراء الأسبق إلى القول، إن أى إظهار للضعف أو الانقسام من جانب أوروبا هو بمثابة قوة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

ومن ناحية آخرى، قال الرئيس التنفيذى لمجموعة (سنام) الإيطالية الرائدة فى مجال البنية التحتية للغاز، ستيفانو فينير، إلى أن "أزمة الطاقة التى نمر بها ليست وليدة الحرب بأوكرانيا فقط. لقد بدأت منذ زمن طويل بسلسلة من العناصر يمكننا أن نعرّفها بالعاصفة المثالية، على الرغم من أننا نشهد الآن العديد من العواصف المثالية".

وتوقع فينير، مخاطبا منتدى فى تارانتو عدم الخروج من أزمة الطاقة بسرعة، لأنه "على وجه الخصوص، لم يتضح بعد كيف سيؤثر تغير المناخ على إنتاج مصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف أن "أحد عناصر العاصفة المثالية، على سبيل المثال، يمكن تحديده فى الانخفاض المفاجئ فى قوة الرياح فى بلدان شمال أوروبا مما أدى إلى انخفاض فى الإنتاج بنسبة 20-30% مقارنة بالمعايير النموذجية. ولتعويض هذا الإنتاج المنخفض، لجأنا إلى الوقود الأحفورى وعلى وجه الخصوص الغاز، مما قلل الجزء المخصص للتخزين لفصل الشتاء".