مدينة زويل تنظم حفل يوم العطاء وتستعد لإطلاق الدراسة بالحاسبات والذكاء الاصطناعى

كتب ـ محمد صبحى

نظمت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار حفل يوم العطاء، بحضور الدكتور محمود عبد ربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لمدينة زويل، وشهدت الاحتفالية تكريم فريق عمل مدينة زويل من الأساتذة الجامعيين والإداريين والباحثين لجهودهم المتميزة خلال عام 2022.

وأوضح بيان صادر عن مدينة زويل، أن هذا التقليد اتساقا مع منهج مدينة زويل الهادف الى إبراز النجاحات الفردية والجماعية لأسرة المدينة التي اجتازت مؤخرا زيادة الاعتماد الدولي لعدد من برامجها الدراسية Apet لتصبح أول جامعة حكومية ذات طبيعة خاصة تحصل على الاعتماد الدولي.



جانب من المؤتمر

كما تستعد لإطلاق الدراسة بكليتي الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي حال ورود موافقة المجلس الاعلي للجامعات على ذلك، إضافة إلى حصول مدينة زويل على المركز الأول محليًا والعاشر عربيًا في تصنيف التايمز البريطانية العام الماضي.

واستعرض الدكتور محمود عبد ربه خلال كلمته ما تحقق من إنجازات أيضا في مجال الإنشاءات بعد تشغيل المجمع الإداري والثقافي بكامل طاقته بما في ذلك المسرح المتميز الذي تبلغ سعته ما يقرب من 1000 شخص ومجهز بأحدث التقنيات إلى الجهود الكبيرة للانتهاء من أكبر مبنى أكاديمي بالشرق الأوسط داخل المدينة واستكمال تجهيزاته المعملية ليكون جاهزا للافتتاح في سبتمبر المقبل مع بدء العام الدراسي الجديد 2022 / 2023.