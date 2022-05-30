مدينة الأقصر توقف حالتى بناء مخالف بشارعى كليوباترا والتليفزيون

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حملة نجحت فى إيقاف أعمال لحالتي بناء مخالف بشارع كليوباترا بمنطقة حي وسط، وشارع التليفزيون بمنطقة حي جنوب، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة المتابعة المستمرة لرصد كافة صور التعديات، والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف، والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد.

وشملت الحالة الأولى إيقاف أعمال بناء مخالف بشارع كليوباترا بمنطقة حي وسط لمخالفة صاحب العقار اشتراطات الترخيص وتم التحفظ على الونش الخاص برفع مواد البناء وبعض المهمات حيث أن المبنى صادر له رخصه بناء( بدروم ودور أرضي وثلاثة أدوار مكررة) بمساحة 503م ، حيث قام صاحب العقار باستكمال بناء ٣ أدوار بالمخالفة لشروط الترخيص، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب العقار.

وشملت الحالة الثانية إيقاف أعمال بناء مخالف بشارع الكعبة المتفرع من شارع التليفزيون عبارة عن تجهيز شدة خشبية إستعداداً لصب سقف دور ثالث علوى على مساحة حوالى 180م ، وتم إيقاف أعمال البناء في المهد وفك الشدة الخشبية ، والتحفظ على الخلاطة وبعض مواد البناء وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب العقار.

وشارك في الحملة سكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، والمهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية ، وأيمن حسين رئيس حي وسط، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وحسن عبده رئيس حي جنوب، وأحمد محمود دياب رئيس قسم الإشغالات، وحملة المعدات الثقيلة، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء أحمد الراوي مساعد مدير الأمن، والمقدم محمد شبايك مأمور قسم شرطة الأقصر.



جانب من وقف حالتين بناء مخالف



مدينة الأقصر توقف حالتين بناء مخالف بشارعي كليوباترا والتليفزيون



مدينة الأقصر توقفحالتين بناء مخالف بشارعي كليوباترا والتليفزيون (5)