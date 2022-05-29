رفع كفاءة وتجميل ورصف الشوارع وتركيب بلدورات جديدة بحي شمال مدينة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصل مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، من أعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للوصول لأعلي مستويات الرصف والنظافة بكافة شوارع المدينة لخدمة المواطنين والسائحين خلال الموسم السياحي المقبل.

وفي هذا الصدد وبصورة يومية يقوم رئيس مدينة الأقصر بمتابعة استكمال الأعمال والإطمئنان على سير العمل وانتظامه بكافة شوارع المدينة، حيث قام رئيس حي شمال أحمد عوض الله، وبمعاونة عبد الحق فتحي نائب رئيس الحي ، بأعمال إزالة كافة التعديات من أعتاب وسلالم وأرصفة متهالكة ومحاذاتها بطول الشارع من الجانبين، بدءً من منطقة التلة وصولاً حتى فندق الهيلتون، بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيلة، تحت إشراف سكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، وذلك قبل البدء فى تركيب بلدورات جديدة وسفلتة ورفع كفاءة الإنارة، لإضفاء المظهر الجمالي للمدينة.

ومن جانبة أكد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، علي مواصلة رفع كفاءة شوارع حي شمال المختلفة من حيث تسويتها وإزالة ورفع المخلفات الصلبة الناتجة من توسعة الشوارع، مشدداً على سرعة الإنجاز فى العمل حسب الخطة المقررة وسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال.

وفى نفس السياق وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن ، بالاستجابة الفورية والعاجلة لشكاوى المواطنين ، والعمل على إيجاد حلول سريعة ، وإزالة أسباب الشكاوي ، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، تلقت رئاسة مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة ، شكوى مقدمة من قبل أهالي نجع عبادي عبر البريد الوارد للصفحة الرسمية لمجلس مدينة الأقصر بمواقع التواصل الإجتماعي " الفيس بوك"، تفيد بأن أهالي النجع يتضررون من قيام أحد المواطنين الكائن بناحية نجع عبادي ببناء عشة مخالفة بالطريق العام بداخلها عمود إنارة وخط مياه عمومي.

ورداً على شكاوى المواطنين، على الفور قام اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر بتكليف سكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش بمتابعة الشكوى ومن ثم قام (ابو عيش) بالتنسيق مع رئاسة حي شمال بقيادة محسن محمد كامل نائب رئيس الحي وتحت إشراف أحمد عوض الله رئيس الحي، بإزالة العشة المخالفة بمساحة (8 م طول × 4 م عرض × 2.5 م إرتفاع)، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض، وفتح الطريق للمارة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

ووجه رئيس مدينة الأقصر، بسرعة التنفيذ تحقيقا لرغبة أهالينا الكرام والحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري للمدينة والتعامل بمنتهى الاهتمام والحزم لأي شكوى تمس حقوق المواطن الأقصري، مشيراً إلى أننا نعمل كفريق عمل واحد مع كافة الأجهزة التنفيذية وهدفنا جميعاً خدمة المواطن الأقصري وتنفيذ القانون.



رفع كفاءة وتجميل ورصف الشوارع



رفع كفاءة وتجميل ورصف الشوارع و تركيب بلدورات جديدة بالأقصر



رفع كفاءة وتجميل ورصف الشوارع و تركيب بلدورات جديدة



رفع كفاءة وتجميل ورصف الشوارع