مدعى عام فرنسا يفتح تحقيقا بمقتل الصحفى الفرنسى فى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أعلن مدعى عام فرنسا فتح تحقيقا بمقتل الصحفى الفرنسى فى أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى آخر تحديثاته والتى أصدرها اليوم الاثنين، فى جنيف عن أعداد الضحايا المدنيين فى مختلف مناطق أوكرانيا وذلك منذ بداية الهجوم العسكرى الروسى فى 24 فبراير الماضى وحتى منتصف ليلة أمس الأحد أن العدد بلغ 8900 ضحية مدنية بينهم 4074 قتيلا و4826 مصابا.

لفت التحديث إلى أن عدد القتلى من المدنيين فى منطقة دونيتسك ولوهانسك بلغ حتى الآن 2307 شخصا بينما بلغ عدد المصابين 2730 شخصا، مشيرا إلى أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الاوكرانية شهدت مقتل 2171 مدنيا بينما بلغ عدد المصابين 2161 شخصا

ولفت التحديث الأممى إلى أن عدد القتلى المدنيين فى الأراضى التى تسيطر عليها الجماعات المسلحة التابعة لروسيا بلغ حتى الآن 136 شخصا فى الوقت الذى بلغ عدد الجرحى 569 شخصا.