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محمد عبد العزيز يكشف عن أسماء مدرجة بقائمة "العفو الرئاسي" المنتظرة

الإثنين، 30 مايو 2022 12:31 م
محمد عبد العزيز يكشف عن أسماء مدرجة بقائمة "العفو الرئاسي" المنتظرة النائب محمد عبد العزيز - ارشيفية
كتبت إيمان علي

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أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنه خلال الساعات القليلة القادمة ستخرج مجموعة جديدة من الشباب المحبوسين.

وكشف، أن القائمة ستشمل عدد من الشباب بينهم كلا من أيمن عبد المعطي، عبد الرسول ورد، محمد رضا السيد جمعه، شريف الروبي، محمد وليد سعد، سامح سعودي".

ولفت إلى أنه سيتم خروج مجموعه أولي اليوم، ويليها قائمة آخرى الخميس القادم وهكذا علي التوالي .

وكان عضو لجنة العفو الرئاسي، أكد مسبقا أنه ستتوالى القوائم بعد ذلك، موجها الشكر للرئيس السيسي ولمؤسسة الرئاسة وكافة الجهات المعنية.

 


لجنة العفو الرئاسي

الرئيس السيسى

الشباب المحبوسين

محمد عبد العزيز


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