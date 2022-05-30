محافظ شمال سيناء يتابع امتحانات الدبلومات الفنية ميدانيا.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

أجرى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، جولة تفقدية لامتحانات الدبلومات الفنية في عدد من مدارس إدارة العريش التعليمية، حيث اطمأن على حسن سير الامتحانات وهدوء اللجان، وتوفير كافة احتياجات الطلاب.

وأكد المحافظ على هدوء اللجان، وحسن سير الامتحانات، وأنه لا توجد أى شكاوى من أسئلة الامتحانات، والامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط ومن المناهج الدراسية التى تمت دراستها فى الفصل الدراسى الثانى ومن الكتاب المقرر مشددًا على توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال فترات الامتحانات، وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان، وتواجد الزائرات الصحيات فى المدارس التى بها لجان امتحانات.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية بمختلف الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أى عقبات.

وأضاف ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى، ، أن إجمالى طلاب الدبلومات الفنية بشمال سيناء يبلغ 3890 طالب وطالبة، يؤدون الامتحانات فى 25 لجنة امتحانية، من بينهم 2143 طالب وطالبة بالتعليم الصناعي، 1046 طالب وطالبة بالتعليم التجارى ، 605 طالب وطالبة بالتعليم الزراعي، و96 طالب وطالبة بالتعليم الفندقي، مشيرا إلى أن الامتحانات مستمرة حتى يوم 17من شهر يونيو المقبل طبقًا للجداول المعلنة.



المحافظ خلال تفقده الامتحانات



جولة لمتابعة امتحانات الطلاب