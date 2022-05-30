محافظ شمال سيناء يؤكد الاهتمام بالأيتام وتقديم الرعاية المتكاملة لهم.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على الاهتمام بالأيتام وتقديم الرعاية المتكاملة لهم.

ووجه المحافظ أثناء لقائه بمجلس إدارة دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش الجديد (بعد تقدم مجلس الإدارة القديم بالاستقالة)، وبحضور: على غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء وصفاء صابر الأمين العام لمؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية، بتنفيذ دورات تدريبية للمتعاملين مع الأيتام من خلال مديرية التضامن الاجتماعى إلى جانب وضع هيكل تنظيمى للدار.

وأشار المحافظ، إلى أن دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش هى الوحيدة على مستوى محافظة شمال سيناء التى ترعى الأيتام وخاصة كريمى النسب إذ تتولى رعايتهم منذ استلامهم من الجهات المعنية، وتقوم بتسجيلهم وتسميتهم وتربيتهم وتعليمهم حتى سن الشباب ليشقوا طريقهم فى الحياة بعد ذلك سواء داخل الدار أو توفير أسر بديلة لهم.

وبدوره أكد على غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء على تعيين مجلس إدارة جديد لمدة عام بعد استقالة المجلس القديم.

ومما يذكر أن دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش تقع فى حى العبور، وتتبع جمعية أهلية تسمى : جمعية تنمية المجتمع المحلى لرعاية الأيتام، وتخدم نحو 31 طفلا وطفلة من كريمى النسب " 18 طفلا و13 طفلة".. حيث تم تسميتهم وتسكينهم فى الدار تحت رعاية مكثفة ودائمة على مدار 24 ساعة يوميا وشاملة: التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها.



جانب من الإجتماع (1)



جانب من الإجتماع (2)



جانب من الإجتماع (3)