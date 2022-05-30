محافظ بورسعيد يتقدم المصلين لأداء صلاة الجنازة على رئيس اتحاد الشركات.. لايف

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأثنين، من جنازة الدكتور حسني غندر، رئيس الاتحاد العام للشركات، ابن محافظة بورسعيد، والتي تصدرها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وحضر الجنازة العشرات من أهالي محافظة بورسعيد، والمهندس حين صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة السابق، ولفيف من الرياضيين والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

ونعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ببالغ الحزن والأسى، وفاة الدكتور حسني غندر رئيس اتحاد الشركات وابن محافظة بورسعيد، والذي وافته المنية أمس، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وفرانه أن يلهم أهله وذوية الصبر والسلوان.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الدكتور حسني غندر علم من أعلام الرياضة المصرية وصاحب أيادي بيضاء على محافظة بورسعيد، وأحد الرجال المخلصيين الذين ساهموا في إثراء الحياة الرياضية والثقافية بمصر ومحافظة بورسعيد خاصة، وكان دائم التعاون مع المحافظة في شتى المجالات، ولم يدخر جهدا في تقديم الدعم المتواصل لمحافظة بورسعيد في مجال الرياضي.

ودعا محافظ بورسعيد للدكتور حسني غندر أن يتغمده الله بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، مشيرا إلي أننا فقدنا رجلا مخلصا محبا لوطنه وعمله، وكان رمزا للصدق والنزاهة والتعاون والمحبة.



المحافظ ونجا الفقيد



صلاة الجنازة على الدكتور حسني