محافظ المنيا يعلن توفير جميع الأراضى المطلوبة لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنه تم توفير جميع الأراضي المطلوبة لإقامة كافة المشروعات بمختلف القطاعات الخدمية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، مؤكداً أن توفير تلك الأراضي جاء نتيجة المتابعة المستمرة واللحظية، والتنسيق الدائم مع كافة الجهات الشريكة، موجهاً الشكر والتقدير لنيافة الانبا "فلوباتير" أسقف أبو قرقاص، لتوفير قطعة أرض تابعة للمطرانية بقرية كفر لبس التابعة للمركز، لإنشاء محطة صرف صحي لخدمة أهالي القرية، كما وجه الشكر والتقدير للنائب "أحمد حته" عضو مجلس النواب بمركز مغاغة لتوفير قطعتي أرض لإنجاز مشروعات المبادرة، ولخدمة مواطني المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير المساعد للمحافظة، العميد محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية.

كما حرص المحافظ علي دعوة أعضاء مجلس النواب وبرلمان شباب المحافظة وذلك لحضور الاجتماع والتعرف على مجهودات المحافظة في متابعة جميع الملفات، وكذلك موقف تنفيذ الخطة الموحدة والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2021 /2022.

وخلال الاجتماع، اطمأن المحافظ على اتخاذ كافة الأجهزة التنفيذية جميع الإجراءات اللازمة، لخروج موسم الاحتفال بالسيدة العذراء بدير جبل الطير بالشكل اللائق، مؤكداً توافر جميع الخدمات بالتنسيق مع كافة الجهات من الوحدة المحلية، والصحة والاسعاف، والتموين وشركة المياه، والكهرباء، والأمن، والحماية المدنية، وبما يحقق راحة الزائرين للمنطقة، وضمان أمنهم وسلامتهم.

أكد المحافظ، على انتظام أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2022، بالشون والصوامع الحكومية بجميع المراكز، حيث تم توريد 407 ألف طن حتى اليوم.

كما وجه المحافظ، مديرية التموين بالتنسيق مع كافة الوحدات المحلية بجميع المراكز، باستمرار عمل منافذ البيع المقامة بنطاق المراكز حتي نهاية العام. وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة لخلق أسعار تنافسية بين التجار، والتخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.

تابع "القاضي" مع وكيل وزارة التربية والتعليم، انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية بجميع التخصصات (الزراعي – الصناعي – التجاري – الفندقي)، والتي انطلقت صباح اليوم الاحد، بجميع المراكز خلال 204 لجنة بإجمالي 65 ألف و97 طالبا وطالبة، ومدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

كلف المحافظ، مديرية الإسكان والمرافق، بمتابعة أعمال اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة صيانة وإصلاح المصاعد في جميع الجهات الحكومية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، وتسهيلا على كافة فئات المواطنين في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم بمختلف القطاعات الخدمية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعداد مديرية الصحة لاستقبال موسم الاحتفال بالسيدة العذراء بدير جبل الطير بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، كما استعرض مستجدات الموقف لمواجهه تداعيات فيروس كورونا ، مشيراً الي توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية، وانتظام أعمال التطعيم بلقاح كورونا بالجرعتين الاولي والثانية، لمنع انتشار العدوى بين المواطنين، حرصا على سلامتهم وصحتهم.

وفي نهاية الاجتماع استعرض المهندس هشام عباس، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2021 /2022، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات والهيئات.



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