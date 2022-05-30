محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية فى استكمال أعمال رصف وتحسين الطرق

المنيا ـ حسن عبد الغفار

واصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، متابعة جهود الوحدات المحلية في استكمال أعمال رصف وتحسين الطرق وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المراكز والمدن كونها أحد أهم عناصر التنمية المستدامة بهدف الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين خلال تنقلاتهم داخل مراكزهم والمحافظات المجاورة.

و تابع اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي أعمال الرصف بحي شرق المدينة حيث تم الانتهاء من أعمال رصف كل من شارع (الازهار ـ شكري )، و جارى استكمال أعمال الرصف بشارع 26 يوليو بحي شرق، كما تم الانتهاء من أعمال رصف شارع محمود ابو خليفة بتفرعاته بطول 3 كم بحي غرب مدينة ملوى، مؤكداً ان أعمال الرصف تتم وفقاً للمواصفات الفنية طبقاً للجدول الزمنى الموضوع لها بما يلبي الاحتياجات الضرورية للمواطنين.

كما تابع خالد عبدالرؤوف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، أعمال رصف الطرق بكل من شارع الطراد القبلي ومنطقة الساقية وشارع الزهور وشارع النيابة الإدارية للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال ومعايير الجودة المحددة وذلك بالتنسيق مع هيئة الطرق وفقاً للخطة الزمنية المحددة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمغاغة .



أعمال الرصف بالمنيا



اعمال الرصف بمحافظة المنيا



جانب من مشروعات الرصف