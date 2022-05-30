محافظ المنوفية يوجه بإنارة طريق المقابر بكفر السادات وإعادة تشغيل المستوصف الطبي

المنوفية - محمد فتحى

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بالتنسيق مع مدير مديرية الشئون الصحية واتخاذ اللازم تجاه إعادة فتح وتشغيل المستوصف الطبي بقرية كفر السادات مركز تلا وذلك لخدمة أهالي القرية وتوفير الرعاية الصحية لهم ، كما وافق المحافظ على إنارة طريق القايم المؤدى إلى طريق المقابر بالقرية وذلك لتوفير الأمان وتحسين الرؤية بالطريق بمايخدم أهالى القرية.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومي بالمواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وطلباتهم ومحاولة إيجاد حلول لها وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية .

كما وجه المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بفحص شكوى ممرضة بوحدة صحة الأسرة بمليج تلتمس فيها الغاء انتدابها بملجأ ميت خاقان ودراسة امكانية ايجاد بديل لها وذلك مراعاة لظروفها الاجتماعية والصحية .

وكلف المحافظ إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور وفحص شكوى مواطن بقرية كفر الخضرة مركز الباجور يتضرر فيها من قيام جاره بفتح شبابيك بجوار منزله مما يؤثر على خصوصية منزله ، وكذا إدارة أملاك الدولة بفحص طلب مواطنة بقرية ميت مسعود بسبين الكوم تلتمس فيه تسهيل قيمة دفع أقساط أملاك الدولة الخاصة بمنزلها مراعاة لظروفها الاجتماعية حيث أنها أرملة وتعول ثلاثة اولاد.

كما استمع المحافظ الى شكوى مواطن بقرية فيشا الكبري مركز منو ف يتضرر فيها من عدم استصدار رخصة لمنزله وعلى الفور وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بدراسة الشكوى واتخاذ اللازم وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة .

كما وجه المحافظ طلب مواطنة بقرية كفر داود مركز السادات تلتمس فيه الحاق ابنتها البالغة من العمر 12 عاما و المريضة بمرض العظم الزجاجي بإحدى المدارس إلى مدير مديرية التربية والتعليم لدراسة الحالة وإمكانية الحاقها بإحدى المدارس بحيث تكون مناسبة لظروفها الصحية

وأكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل الدائم مع أبناء المحافظة مشيرا الى أن مكتبه مفتوح دائما أمام المواطنين للاستماع الي شكواهم ومحاولة إيجاد حلول لها وذلك فى ضوء اللوائح والقوانين.