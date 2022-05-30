محافظ الشرقية يتفقد مشروعات حياة كريمة ولجان الدبلومات الفنية.. صور

الشرقية - إيمان مهني

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية زيارة تفقدية لمركز، ومدينة الحسينية لمتابعة أعمال مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية، وتطوير الريف المصري برفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وكذلك متابعة سير إنتظام إمتحانات الدبلومات الفنية، والتي إنطلقت يوم السبت الموافق 28 مايو 2022 وتستمر حتى الخميس الموافق 9 يونيو 2022 .

بدأ المحافظ جولته بتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية التجارية للعام الدراسي 2021/2022 م، بمدرسة الشهيد أحمد إسماعيل علي عبد العزيز الابتدائية بالإخوة التابعة لإدارة الحسينية التعليمية بعد تطويرها، ودخولها الخدمة الفعلية ضمن مبادرة حياة كريمة حيث تضم 12 لجنة إمتحانات تستوعب 205 طالب وطالبة، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الفيروسات والأوبئة حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والعمال وجميع المشاركين في امتحانات هذا العام.

إطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهم أيه شكاوى أثناء أدائهم الامتحان، مؤكداً أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، وتهيئه الجو المناسب للطلاب لآداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وإنتقل محافظ الشرقية لتفقد مجمع خدمات قرية الإخيوة والمُقام ضمن مبادرة حياه كريمة ويضم ( مركز تكنولوجي – سجل مدنى – شهر عقاري – مكتب تموين – مكتب بريد – الوحدة المحلية – مجلس محلى ) وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية وخاصة كبار السن وتوفيراً للوقت والجهد.

كما حرص المحافظ علي تفقد نقطة إسعاف الإخيوة والتي ستعمل بقوة سيارة إسعاف واحدة لتلبية احتياجات أهالي القرية من هذا المرفق الحيوي بنقل الحالات المصابة والمرضية الي أقرب مستشفى في اسرع وقت

وتوجه محافظ الشرقية لتفقد وحدة طب الاسرة بالاخيوة بعد الانتهاء من اعمال تطويرها ورفع كفاءتها للارتقاء بالخدمات الصحية العلاجية المقدمة لأبناء القرية والقري المجارة لها

كما تفقد المحافظ اعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب قرية الاخيوة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة للمبني الإدارى وملعب كرة القدم واستكمال بناء السور حول مركز الشباب، مشيداً بالجهد المبذول من الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة ورئاسة مركز ومدينة الحسينية والذي سيغير جودة حياه المواطنين إلى الأفضل.

وإختتم محافظ الشرقية جولته بقرية الإخيوة بمتابعة اعمال رصف ورفع كفاءة طريق سعود / المناجاة الصغري / الاخيوة بطول 16 م وعرض 7 م، حيث بلغت نسبة التنفيذ 40 % , مشددا علي سرعة الانتهاء من تنفيذ الاعمال طبقا للجدول الزمني المحدد لتهيئته امام حركة السيارات وعبور المواطنين.



متابعة امتحانات الدبلومات الفنية



متابعة مشروعات حياة كريمة بالشرقية



