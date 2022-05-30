تنفيذ 17 ألفا و 480 مبادرة للشباب بـ 2.822 مليار جنيه ضمن "مشروعك" بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك"، وتوفير آليات جاذبة للشباب، والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج "مشروعك"، ما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيراً إلى أهمية برنامج "مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ 17 ألفا و480 مشروعا، ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة 2مليار و 822 مليونا و472 ألف جنيه، لتوفر 52 ألفا و476 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك"، بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا وغيرها ).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول ، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2460 مشروع بقيمة 344 مليون و 690 ألف و 728 جنيه ، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي 790مشروع بقيمة 311 مليون و 459 ألف و 250 جنيه ، ويليه في المركز الثالث مركز أولاد صقر بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي 1288 مشروع بقيمة 303 مليون و 882 ألف جنيه و 900جنيه . ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية.