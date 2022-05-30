محافظ الإسكندرية يشدد على متابعة حالة الشارع ومواصلة إيقاف البناء المخالف

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على أراضي الدولة والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة.

وتنفيذا لذلك ؛ شن حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة 2 تعدي علي أراضي زراعية بأبيس العاشرة عبارة عن أسوار علي قطعه أرض بمساحة 400 م2 بأرتفاع 3متر وكذا إزالة أسوار مباني بالطوب الأبيض على قطعة أرض بمساحة 400 م2 بارتفاع 3م حيث تم هدم الأسوار والحوائط حتي سطح الأرض وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهد حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة تمكنت من تنفيذ قرار الإزالة رقم 21 لسنة 2022 عبارة عن إزالة كشك مبني من الطوب بدون ترخيص بسعة المنفعة العامة، وذلك بتقاطع شارع النيل مع طريق المحمودية وكذا تنفيذ القرار رقم 26 لسنة 2022 بإزالة هيكل جمالون معدني بدون ترخيص بشارع رضوان من مسجد سلطان فضلا عن تنفيذ قرار رقم 24 لسنه 2022 بإزالة التعدي على بدروم بلوك رقم 4 بمساكن البترول نهاية شارع القفال بالورديان.

وقام حى المنتزه ثان برئاسة هدى أبوكليلة بأيقاف أعمال تشطيب وإزالة حوائط داخل محل بشارع 30 عرامة العصافرة قبلى والتحفظ على الأدوات المستخدمة فى المخالفة وكذا إزالة فورية لشدة خشبية والتحفظ على كمية من الأخشاب بشارع متفرع من صديقات الكتاب المقدس العصافرة بحرى.

ونفذ حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة تمكنت من ايقاف اعمال بناء اسوار وبوابة بالدور الارضى ش 16عزبة الشامى وتم إزالة الاسوار حتى سطح الارض وكذا ازالة الدور الارضى بالعقار الكائن عزبة المهاجرين والتحفظ على كمية من الاخشاب.

وواصل حي العامرية أول برئاسة محمد عبد الله حملاته لازالة اعمال البناء المخالف حيث تم إزالة حوائط من الطوب الأبيض وأعمدة وأسوار على مساحة نحو 150 م2 منطقة التفتيش البحرى بعد مسجد بركات وتم التحفظ على المعدات المستخدمة فى المخالفة وكذا فك شده خشبيه بالدور الرابع علوى منطقة النهضه قرية البيضاء والتحفظ على الأخشاب فضلا عن فك شدة خشبية بالدور الثانى علوى والتحفظ على خلاطة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.



تنفيذ حملات الإزالة



جانب من حملات الإزالة



حملات ازالة المخالفات بالإسكندرية