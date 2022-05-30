محافظة الإسكندرية تشكل لجنة لقطع الأشجار التى تمثل خطرا على المارة

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية، عن تشكيل لجنة فنية متخصصة لحصر واستئصال النخل والأشجار الميتة التى قد تسقط بشكل مفاجئ وتحدث الضرر بأرواح المواطنين وممتلكاتهم، وذلك فى إطار حرص محافظة الإسكندرية فى الحفاظ على حالة الأشجار والنخل بنطاق الأحياء، حيث تم تشكيل لجنة فنية متخصصة لحصر واستئصال النخل والأشجار الميتة التى قد تسقط بشكل مفاجئ وتحدث الضرر بأرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وأكدت المحافظة فى بيان صادر اليوم أنه عقب الانتهاء من أعمال الاستئصال يتم زراعة نخل وأشجار أخرى بديلة ذات جودة عالية كما أكدت المحافظة ، حرصها على توضيح الحقائق منعا من التأويل وتداول الصور بشكل مغلوط.

يذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أكد على أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق فى المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذى يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق بشوارع حى منتزه ثان بنسبة تنفيذ بلغت 65%، مشيرا إلى أنه تم استهداف رصف 4 شوارع رئيسية بمتفرعاتها بالحى بتكلفة إجمالية تقدر 15 مليون جنية، تلبية لاحتياجات أهالى حى منتزه ثان.



جانب من قطع الأشجار بالإسكندرية

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