وأوضحت إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن لجنة تعزيز مشروع الدفاع أيدت مشروع شراء عدد غير محدد من صواريخ باتريوت المتقدمة (PAC-3) وترقية قاذفات PAC-2 إلى قاذفات PAC-3 الأكثر تقدمًا.

وأضافت الإدارة أنه من المتوقع أن يضمن هذا المشروع دفاعًا جويًا فعالًا لنظام باتريوت فيما يتعلق بالعاصمة سول والمدن المجاورة لها والمنشآت الوطنية الرئيسية، ويعزز قدراتها في اعتراض الصواريخ الباليستية.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أطلقت كوريا الشمالية 3 صواريخ باليستية، بما في ذلك صاروخ باليستى عابر للقارات (ICBM)، الأسبوع الماضي في خطوة يُنظر إليها على أنها جزء من جهود تنويع قدراتها النووية.

ويستخدم نظام PAC-2 رأسًا حربيًا متشظيًا لاعتراض الأهداف المعادية على ارتفاع حوالي 20 كيلومترًا، بينما يستخدم نظام PAC-3 ما يسمى بتكنولوجيا "الضرب للقتل" لتوجيه الضربات المباشرة للصواريخ القادمة على ارتفاع 40 كم.