كلية طب الأقصر تستكمل أعمال الامتحانات العملية للفصل الدراسي الثاني.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد كلية الطب فى جامعة الأقصر، إجراء امتحانات نهاية العامة في إطار توجيهات الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، حيث قاد الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على كلية الطب، جولات لمتابعة سير الامتحانات العملية للفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة.

وقام نائب رئيس الجامعة خلال الجولة، بتفقد سير الامتحانات "عملي وشرائح الباثولوجي" بكلية الطب، والاطمئنان على توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، رافقه خلالها كل من الدكتور محمد الشحات، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالله عباس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عطيتو، والدكتور مصطفى يوسف.

وأكد الدكتور حمدي حسين، أنه لا توجد شكاوي من امتحانات الفصل الدراسي الثاني وانتظامها بشكل طبيعي، مشيرا إلى وجود كل المسؤولين عن متابعة الامتحانات في الأماكن المخصصة لهم، ومطابقة الأسئلة بمعايير الورقة الامتحانية وزمن الإجابة المتوقع لكل سؤال، بالإضافة إلى مراعاة التباعد المكاني بين الطلاب، والتأكد من ارتداء الكمامة الطبية حفاظًا على صحة وسلامة جميع المشاركين في العملية الامتحانية، وأشرف على امتحانات الطلاب؛ الدكتور محمد شحات وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالله عباس، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد عطيتو، المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي لكلية الطب.

وكان قد تابع الدكتور حمدي حسين نائب رئيس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على كلية الطب، الأسبوع الماضي، سير أعمال امتحانات العملي لطلاب الفرقة الأولى بكلية الطب، بمستشفى الكرنك الدولي، في ظل استمرار انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع كليات الجامعة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب، خلال جولاته، أن هذه الامتحانات تستهدف تقييم الآداء الإكلينيكي لطلاب الفرقة الأولى بمادة الـvertical 2، وذلك من خلال الكشف على مرضى حقيقيين من المترددين على مستشفى الكرنك الدولي، واطمأن نائب رئيس الجامعة على الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ التدابير اللازمة أثناء تأدية الإمتحانات، مؤكدًا أن الامتحانات جرت بملاحظة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالأقسام الإكلينيكية، وفق خطة الجامعة من الإعداد الجيد والدقة في الالتزام بالضوابط والمعايير الوقائية، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائنا الطلاب.



جانب من أعمال الإمتحانات العملية للفصل الدراسي الثاني



طب الأقصر تستكمل أعمال الإمتحانات العملية للفصل الدراسي الثاني



طلاب كلية طب الأقصر تستكمل أعمال الإمتحانات العملية للفصل الدراسي الثاني