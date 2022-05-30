فرنسا تقرر إنهاء حياة حوت ضل طريقة فى نهر السين بعد فشل محاولات إعادته للمحيط

كتبت: شيماء عبد المنعم

قررت فرنسا إنهاء حياة حوت قاتل عالق منذ أسابيع فى نهر السين، وذلك بعدما أعلنت السلطات المحلية فشل جميع المحاولات لاقتياده إلى البحر، مشيرة إلى أنه مريض جدا، وجاء هذا القرار بعد عمل مجموعة من الخبراء نهاية هذا الأسبوع بتقنيات السونار لمساعدة الحوت على العودة إلى موطنه الطبيعى فى المياه المالحة، بعد ظهوره فى نهر السين الذى يتدفق عبر باريس.

وشوهد الحوت القاتل المعروف أيضا باسم "أُركَة"، بين مدينة لوهافر الساحلية الشمالية فى نورماندى ومدينة روان فى الداخل بعدما رصد لأول مرة فى 16 مايو، وقالت السلطات المحلية، فى بيان، "خلصت مجموعة الخبراء بالإجماع إلى أن الحل الوحيد الممكن هو القتل الرحيم للحيوان"، حسبما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

فيما قال باحث يراقب الثدييات، لوسائل إعلام محلية، إن الحوت القاتل " Orca " الذى ضل طريقه من المحيط وبدأ السباحة فى نهر السين بفرنسا، فى وقت سابق من هذا الشهر، معرض لخطر الموت الآن، ونقلت قناة فرانس 3 التلفزيونية عن جيرارد موجير، نائب رئيس مجموعة دراسة Cotentin Cetacean Study Group، قوله، "إنه فى حالة تهدد حياته، وحالته الصحية سيئة للغاية".

وأوضح موجير، أن الحوت لا يستطيع العثور على ما يكفى من الغذاء فى النهر والمياه العذبة التى تضر بصحته، مضيفًا أنه "أمر معقد حقًا إيجاد حلول لمحاولة إعادته إلى المياه المالحة"، مؤكدًا أن مساعدة الحيوان تخاطر بإجهاده.

وشوهد حوت الأوركا التى يبلغ ارتفاعه 4 أمتار (13 قدمًا)، والذى تم تحديده على أنه ذكر، لأول مرة عند مصب نهر السين، فى 16 مايو، بين ميناء لوهافر وبلدة أونفلور فى نورماندى، قبل أن يقطع عشرات الكيلومترات فى اتجاه المنبع.