غرق طالب خلال السباحة بترعة الإسماعيلية بالقصاصين بعد خروجه من الامتحان..صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

لقي شاب مصرعه غرقًا في ترعة الإسماعيلية، بالقرب من عزبة صبري التابعة لقرية أم عزام في القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور أمر اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، بتحرك قوات الإنقاذ النهري، للبحث عن الشاب بترعة الإسماعيلية.



تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد أحمد مراد، مأمور مركز شرطة القصاصين، يفيد مصرع شاب غرقًا بترعة الإسماعيلية، يدعي حلمي محمد خليفة، 18 عامًا، بعدما قرر نزول الترعة للاستحمام، عقب انتهاء امتحان الدبلومات الفنية، لارتفاع شدة حرارة الجو لكنه تعرض للغرق يالترعة، وهرول عدد كبير من الأهالي لإنقاذه لكن لم يعثر عليه، وتحاول قوات الإنقاذ النهري العثور عليه من خلال عمليات المسح التي تتم بترعة الإسماعيلية.





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