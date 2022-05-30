عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك

كتب: أحمد جمعة

اقتحمت عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات انطلقت من جهة باب المغاربة، وصولا إلى باب السلسلة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد.

ويأتي هذا الاقتحام غداة اقتحام واسع للمسجد الأقصى شارك فيه نحو 1800 مستوطن، سبق مسيرة الأعلام التهويدية لمناسبة ما يسميه الاحتلال ومستوطنوه يوم "توحيد القدس".

وأدان البرلمان العربي بشدة اقتحام أعداد كبيرة من المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك، ورفع أعلام إسرائيل في ساحاته الشريفة، مؤكدا أنها خطوات تصعيدية واستفزازية سوف تؤدي لمزيد من الاحتقان وتفاقم من حالة عدم الاستقرار الأمني في المنطقة.

وقال البرلمان العربي -في بيان له مساء الأحد- إن هذه الممارسات الاستفزازية تأتي امتداداً للانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها قوة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة التصدي لمثل هذه الإجراءات كونها ستدخل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار لا يعلم أحد مداها.

وأكد البرلمان العربي ضرورة وقف أي إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، مشدداً على جميع قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد عدم تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس بوصفها مدينة واقعة تحت الاحتلال.