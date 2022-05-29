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طلاب الابتدائية الأزهرية يؤدون امتحان الرياضيات والدراسات الاجتماعية

الأحد، 29 مايو 2022 07:00 ص
طلاب الابتدائية الأزهرية يؤدون امتحان الرياضيات والدراسات الاجتماعية طلاب الابتدائية الأزهرية - أرشيفية
كتب لؤى على

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يواصل اليوم الأحد 29 مايو، طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية امتحانات الفضل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى امتحانات طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية.
 
ويؤدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحانهم في مادة الرياضيات، كما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم في مادتى اصول الدين "الورقة الثانية" التوحيد والسيرة ومادة الدراسات الاجتماعية.
 
كما يؤدى طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، امتحاناتهم في مادة اصول الدين "ورقة ثانية" التوحيد والسيرة .
 
وتختتم امتحانات الشهادة الإعدادية، الأربعاء 1 يونيو 2022، وبالنسبة لطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، فتختتم امتحاناتهم الثلاثاء 31 مايو 2022.
 
وبالنسبة للشهادة الابتدائية، تختتم امتحانات إتمام الشهادة، الثلاثاء 31 مايو 2022.
 
 

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

الشهادة الاعدادية

الشهادة الابتدائية

امتحانات 2022


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