ضربته بسكين.. اعترافات المتهم بالشروع في قتل مواطن بسبب الإيجار

كتب محمود عبد الراضي ـ كريم صبحي

طعنة نافذة سددها صاحب ورشة في جسد ابن صاحب عقار، بسبب الخلاف على الإيجار، حيث تم القبض على المتهم واعترف بجريمته.

وقال المتهم إنه استأجر ورشة في عقار يملكه والد الضحية، ويوم الحادث اختلف مع ابن صاحب العقار على القيمة الإيجارية، فوقعت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة، أسكن خلالها سكينا في جسد الضحية.

وتلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات، باستقباله (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح طعنى بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤال المجنى عليه، قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين (صاحب ورشة - مقيم بذات العنوان)، بسبب خلافات بينهما حول دفع القيمة الإيجارية للمصاب بصفته نجل مالك العقار، فتطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه بالضرب وإحداث إصابته بزجاجة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.