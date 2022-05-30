ضبط 20.5 طن قمح ودقيق وملح طعام مجهول المصدر خلال حملة تموينية فى القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 أطنان قمح محلى الإنتاج محظور تداوله خارج منظومة توريد وتداول الأقماح لموسم 2022، وذلك بحوزة قائد سيارة نصف نقل "جامبو"، بمنطقة سندبيس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 6 أطنان من ملح الطعام مجهولة المصدر وبدون فواتير وبها تغير بالخواص الطبيعية، بحوزة المسؤول عن مخزن مواد غذائية، بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، كما تم ضبط 4.5 طن دقيق مجهول المصدر وبدون فواتير بمخبز سياحي بمنطقة الخرقانية دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لإدارة المخبز بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن أسعار البيع، وتحررت المحاضر اللازمة، وجارى العرض على الجهات المختصة.