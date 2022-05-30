صرف مساعدات المستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر مايو لمن تخلفوا عن الموعد

كتب ـ مدحت وهبة

كشف تقرير حكومى استمرار، صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من " تكافل وكرامة "عن شهر مايو الجاري لمن تخلفوا عن الموعد المحدد للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الاحتياجات الخاصة.

ويأتي ذلك في الوقت الذى بدأت فيه الحكومة فى دخول أسر جديدة ضمن برنامج "تكافل وكرامة" اعتبارا من أبريل 2022 الماضى بتكلفة سنوية 2.4 مليار جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية خاصة مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وأن من ضمن الفئات التي يتم دخولها ضمن برنامج الدعم النقدي" تكافل وكرامة "الأرامل والمطلقات و السيدات المعيلات وذوات الإعاقة وغيرهم من الأسر الأولى بالرعاية.

‏‎فيما يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنوك بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.