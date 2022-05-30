شاهد.. فرحة أم الطالب المقتول على يد زميله فى الجيم: حكم الإعدام برّد نارى.. لايف

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع حالة الحزن التي انتابت والدة شاب قتل على يد طالب جامعي في صالة جيم ببلطيم، وقضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الرابعة،برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين يوسف عدلى خليل، حمدى عبد التواب معوض، وسكرتارية محمد خليفة، بالإعدام شنقا حتى الموت على طالب جامعي متهم بقتل شاب آخر داخل صالة جيم بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في أحداث القضية رقم 7084 لسنة 2021، جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 3373 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.



وقالت والدة الطالب أحمد إسماعيل زغلول، والدة المجني عليه، إنها كانت واثقة في القضاء المصري هيجبلى حق ابني بالحكم على المتهم بالإعدام، موضحة أن سبب الجريمة أن هذا الشاب كان يغار من نجلها، فطلبه في أحد الأيام أن ينزل معه إلى الصالة الرياضية، وفور وصوله نشبت مشادة كلامية بينهما ضربه هذا الطالب بالحديدة على رأسه، ما أدى إلى مصرع نجلها.



وأضافت والدة أحمد أنه لم يكن هناك أي خلافات بين نجلها وبين المتهم، فكان نجلها دائما هادئ وليس له مشاكل مع أي أحد، وإنما كان هذا الشاب يغار منه في كل شيء، ما دفعه إلى قتله بسبب هذه الغيرة.



وقالت والدة أحمد ، دعواتها بالرحمة لنجلها الذي وجع قلبها ومنذ وفاته وهي دائما معه بتفكيرها فيه، وكل يوم جمعة تزور قبره، وسوف تتوجه له بعد خروجها من المحكمة، لتجلس بجوار قبره ، وتعبر عن فرحتها بحكم الاعدام على القاتل، فهي لا تنسى يوم الحادث عندما قال لها انه حاسس ان ربنا هيدخله الجنة.



وكانت محكمة جنايات كفر الشيخ، قد أحالت القضية إلى فضيلة المفتي بشأن أخذ رأيه الشرعي حول عقوبة إعدام المتهم “عبدالرحمن.ج.إ.م”، 22 عامًا، طالب جامعي، ويقيم بمدينة بلطيم، لقتله طالب جامعي، لتقرر هيئة محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الرابعة، حضوريًا و بإجماع الآراء بالإعدام شنقًا للمتهم.



تعود التفاصيل إلى يوم 1 يونيو 2020، بدائرة مركز شرطة البرلس، عندما وجه اتهامًا ل "عبدالرحمن.ج.إ.م"، 22 عامًا، طالب جامعي، ويقيم بمدينة بلطيم، بقتله عمدًا المجني عليه أحمد إسماعيل سعد أبوالفتوح زغلول، مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيت النية، وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض ثقل حديدي، قاصدًا من وراء ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.



فيما شهدت محكمة كفر الشيخ اليوم الاثنين إجراءات أمنية مشددة وخاصة في قاعة الجنايات بعد النطق ب 3 أحكام بالإعدام في 3 قضايا مختلفة من بينها القضية التي تم ذكر تفاصيلها أعلاه، وجاء ذلك بحضور عدد كبير من المحامين وكلاء المجني عليها وأيضا المتهمين وعدد من وسائل الإعلام وعدد كبير من أفراد الأمن.