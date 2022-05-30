سوق على مهلك.. تحرير 3238 مخالفة تجاوز السرعة المقررة خلال 24 ساعة

كتب ـ محمود عبد الراضي ـ سليم علي

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (15060) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (3238) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(134) مخالفة السير بدون تراخيص، و(8) دراجات نارية مخالفة، و(23) مخالفة شروط التراخيص، و(11) مخالفة موقف عشوائى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.