رئيس جامعة الأقصر يكرم الطلاب الفائزين في مؤتمر "علماء المستقبل 5".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كرم الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، بمقر الإدارة المركزية، الطلاب الفائزين والمشاركين في مؤتمر علماء المستقبل 5 بجامعة دمياط، ومنحهم شهادات تقدير، وذلك بحضور الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل الصغير، مدير رعاية الشباب بالجامعة.

وفاز في المسابقة التي أقيمت على هامش المؤتمر، الطالب صالح خليل من كلية السياحة والفنادق، بالمركز الثالث على مستوى الجامعات المشاركة، والطالبة حنان كامل، من كلية الآثار، بنشر بحثها العلمي في المجلة العلمية للمؤتمر، كما تم تكريم 11 طالبا شاركوا بأعمال فنية وأبحاث علمية، ومنحهم شهادات تقدير.

وهنأ رئيس الجامعة، الطلاب الفائزين والمشاركين في المسابقة، موجها الشكر لهم لرفعهم اسم جامعة الأقصر عاليا، رغم حداثة الجامعة وقلة إمكانياتها، مؤكدا أن الجامعة تقدم كافة أوجه الدعم في خدمة الطلاب لتشجيعهم وتحفيزهم على مواصلة التميز والنجاح.

ووعد الدكتور محمد محجوب، بتكريم كل الطلاب الذين حصدوا جوائز ومراكز متقدمة خلال الاحتفال بعيد العلم، وكان وفدا طلابيا قد شارك في فعاليات المسابقة التي أقيمت على هامش المؤتمر، خلال الفترة من 10 حتى 13 من مايو الجاري، تحت إشراف الدكتور وائل محمد الصغير، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، والدكتورة هناء محمد حامد، مدير إدارة النشاط الثقافي والفني، والدكتورة صفاء على يوسف، مشرفة الوفد المشارك.

وفى نفس السياق تشهد كلية الطب فى جامعة الأقصر، إجراء امتحانات نهاية العامة في إطار توجيهات الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، حيث قاد الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على كلية الطب، جولات لمتابعة سير الامتحانات العملية للفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة.

وقام نائب رئيس الجامعة خلال الجولة، بتفقد سير الامتحانات "عملي وشرائح الباثولوجي" بكلية الطب، والاطمئنان على توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، رافقه خلالها كل من الدكتور محمد الشحات، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالله عباس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عطيتو، والدكتور مصطفى يوسف.



رئيس جامعة الأقصر يكرم الطلاب الفائزين في مؤتمر علماء المستقبل (1)



رئيس جامعة الأقصر يكرم الطلاب الفائزين في مؤتمر علماء المستقبل (2)



رئيس جامعة الأقصر يكرم الطلاب الفائزين في مؤتمر علماء المستقبل (3)



رئيس جامعة الأقصر يكرم الطلاب الفائزين في مؤتمر علماء المستقبل (4)



رئيس جامعة الأقصر يكرم الطلاب الفائزين في مؤتمر علماء المستقبل (5)



رئيس جامعة الأقصر يكرم الطلاب الفائزين في مؤتمر علماء المستقبل (6)