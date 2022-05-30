رئيس جامعة أسوان يتفقد الامتحانات النهائية الإلكترونية

أسوان - صلاح المسن

تفقد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان اليوم الإثنين إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2021 وفق الجدول الزمني المحدد لها من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي يشهدها 30 ألف طالب وطالبة بعشرين كلية ومعهد.

وأكد رئيس جامعة أسوان في تصريحات صحفية علي أهمية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بمختلف مقرات الجامعة بأسوان حرصا علي سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة، كما وجه الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان شكره وتقديره لدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ووزارة الاتصالات في نجاح تطبيق تجربة الإختبارات الإلكترونية بالجامعة في ظل التحول الرقمي لدولة وقد نجحت جامعة أسوان في انشاء مركز الاختبارات الإلكترونية والذى يتضمن سبع معامل للمركز باجمالي 730 جهاز بالمبني الإداري الجديد بصحاري تحت اشراف مركز المعلومات وشبكة الاتصالات.

كما أشار إلى استمرار نجاح المنظومة الاكترونية التي بدأت تجربتها الأولي بالفعل خلال إمتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية التمريض ومعهد فني تمريض ويستكمل حاليا تطبيق المنظومة خلال إمتحانات الفصل الدراسي الثاني علي كافة كليات القطاع الطبي مثل كلية الطب البشري والطب البيطري والتمريض.

واوضح الدكتور محمد عيد مدير مركز المعلومات والاتصالات بجامعة أسوان إن الاختبارات الإلكترونية يتم عقدها علي 4 فترات بداية من اليوم الإثنين في تمام الساعة 9صباحا وحتي 7:30مساءا كما أدي اليوم 2600طالب وطالبة بالفرقة الثالثة بكلية التمريض الامتحانات الالكترونية بسهلة ويسر، وتعد هذه المنظومة الجديدة تعمل علي الشفافية والعدالة بين الطلاب بالإضافة الي توفير الوقت والجهد وسرعة إعلان النتائج كما يؤدي عدد الطلاب الأجمالي لهذه التجربة ما يقرب من 5000طالب وطالبة من كافة كليات القطاع الطبي بجامعة أسوان.