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دونيتسك: بعض المقاتلين الأسرى فى "آزوفستال" سيحكم عليهم بالإعدام

الإثنين، 30 مايو 2022 09:08 م
دونيتسك: بعض المقاتلين الأسرى فى "آزوفستال" سيحكم عليهم بالإعدام أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة العدل فى جمهورية دونيتسك الشعبية أن القرار بشأن المقاتلين الذى تم أسرهم فى "آزوفستال" سيتم اتخاذه من قبل المحكمة، مشيرة إلى أن بعض المحتجزين سيُحكم عليهم بالإعدام، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة العدل فى جمهورية دونيتسك الشعبية أنه سيتم اتخاذ قرار عادل بشأن كل حالة محددة، ومن بين المحتجزين، هناك من سيطبق بحقهم أشد العقوبات، وهى عقوبة الاعدام وفقا للقانون الجنائى لجمهورية دونيتسك، مشيرة إلى أنه وفقا للقانون الجنائى لجمهورية دونيتسك الشعبية، يمكن تطبيق حكم الإعدام كإجراء استثنائى للعقاب على القيام بجرائم خطيرة مثل التعدى على حياة الإنسان.

وأضافت وزارة العدل فى جمهورية دونيتسك الشعبية: وفق معطياتنا، هناك المئات، إن لم يكن الآلاف، من حالات قتل للمدنيين بقسوة شديدة تمت على أراضى جمهورية دونيتسك الشعبية، والأراضى المحررة حديثا، سيتم تحديد هوية جميع المسؤولين عن تلك الجرائم، وستقضى المحاكم بإعدامهم.


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