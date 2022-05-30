اليوم السابع
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بايدن: لن نرسل إلى أوكرانيا أي صواريخ يمكن أن تصل إلى روسيا

الإثنين، 30 مايو 2022 06:00 م
بايدن: لن نرسل إلى أوكرانيا أي صواريخ يمكن أن تصل إلى روسيا الرئيس الأمريكي جو بايدن
أ ش أ

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 أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لا يخطط لإرسال أي صواريخ إلى أوكرانيا يمكن أن تصل إلى الأراضي الروسية.


وقال الرئيس الأمريكي -في تصريحات من البيت الأبيض ردا على سؤال بشأن إذا كان يخطط لإرسال صواريخ طويلة المدى إلى أوكرانيا أوردتها قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين- "لن أرسل أي شيء يمكن أن يطلق إلى روسيا."


كانت تقارير إعلامية قد أفادت في وقت سابق بأن إدارة الرئيس بايدن تجهز لإرسال أنظمة صواريخ متقدمة طويلة المدى إلى كييف، ولكن الرئيس الأمريكي نفى هذه التقارير اليوم.


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