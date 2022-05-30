خبير نظم بيئية: 5 مخاطر تهدد التنوع الببولوجى على رأسها الغراب ككائن غازى

كتبت منال العيسوى

أكد الدكتور عادل سليمان خبير النظم البيئية بوزارة البيئة ، أن هناك 5 مهددات للتنوع الببولوجى فى العالم يأتى على رأسها الكائنات الغازية التى تهدد النظم البيئية فى بعض الدول، حيث يتعرض التنوع البيولوجي لتهديد خطير نتيجة للأنشطة البشرية، ومن هذه المخاطر الرئيسية في جميع أنحاء العالم، النمو السكاني واستهلاك الموارد، وتغير المناخ والاحترار العالمي، وتحويل الموائل والتحضر، والأنواع الغريبة الغازية، وكذلك الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، والتدهور البيئي.

وأوضح عادل سليمان فى تصريحات خاصة، أن الكائنات الغازية، هى الأخطر على التنوع البيولوجي ، ومن ضمن هذه الكائنات الغازية التى تهدد البيئة والتنوع البيولوجي فى مصر الغراب الهندى الذى استقر وتكاثر بنسبة كبيرة فى منطقة السويس والمنوفية وبعض المحافظات، وهو من الكائنات الغازية الضارة للتنوع الببولوجى ويهدد الطيور والإنسان على حد سواء.

وأوضح سليمان، أن الغراب الهندى من الطيور المزعجة والأنانية التى لا تسمح لأحد أن يتقاسم معها الغذاء أو التواجد، فهو من أذكى الكائنات، ويتغذى على الطيور والخضروات واى شىء يجده فى طريقه، كما أن هذا الكائن بدأت وزارة البيئة تبحث بالتعاون مع جامعة السويس سبل الحد من تواجد هذا الطائر والبحث عن طرق لتقليل التكاثر بكميات كبيرة، بعد الخسائر التى ترتبت على انتشاره فى بعض المحافظات.