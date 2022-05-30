حياة كريمة ببنى سويف.. صرف صحى لقرية البرانقة وغاز طبيعى لقريتى بنى قاسم وطنيا

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرى مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر بمحافظة بنى سويف.

وقال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا لـ اليوم السابع، إنه تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف يتم متابعة الموقف التنفيذي لبعض مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للوقوف على نسب التنفيذ، وإزالة المعوقات، لدفع وتيرة العمل، والانتهاء من كافة المشروعات في المواعيد المحددة سلفا.

وأكد مدحت صلاح رئيس مدينة ببا على انتظام العمل بمشروع الصرف الصحي لقرية البرانقه بعد إزالة جميع معوقات العمل ضيق بعض الشوارع الفرعية، كما تم الإشراف على مد شبكة الغاز الطبيعي بقرية بنى قاسم، وعمل جسات لتوصيل الغاز الطبيعي بقريه طنسا بني مالو، بجانب متابعة تنفيذ مشروع وحدة التأمين الصحي الشامل بقرية زاوية الناوية.