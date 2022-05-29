فريق "حياة كريمة" بأسوان يتابع مشروعات قرى جعفر الصادق وأبو هور.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

استكمل فريق وحدة حياة كريمة بالمحافظة سلسلة جولاته الميدانية المتتالية لمتابعة معدلات الإنجاز داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى"، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وشملت جولة أعضاء الوحدة بقيادة المهندس ناجح مصطفى المرور على المشروعات الجارى تنفيذها بقرية جعفر الصادق وهى إحدى توابع القرية الأم بسلوا بحرى التابعة لمركز كوم أمبو لتخدم 8500 نسمة.

كما شملت الجولة الميدانية تفقد مشروع الصرف الصحى الذى تم تنفيذه بالقرية الأم بطول 8.5 كم شبكات ، بالإضافة إلى 3 محطات رفع بالمساعيد والحنجدية وجعفر الصادق ، كما تم متابعة مشروع مياه الشرب والذى يشمل إحلال وتجديد 23 كم بنسبة تنفيذ 40 % ، بالإضافة إلى 17 كم مد وتدعيم والمنفذ منها بنسبة 90 %.

وهو الذى تواكب مع المرور على الأعمال الجارية بمشروع رفع كفاءة وتطوير مدرسة جعفر الصادق للتعليم الأساسى وتضم 9 فصول إبتدائى و 6 فصول إعدادى بنسبة تنفيذ 85 % ، فيما جارى العمل فى مشروع رفع كفاءة مركز شباب جعفر الصادق وتضم المبنى الإدارى وملعب خماسى وسور على مساحة 1056 م2 وبنسبة تنفيذ 75 %.

وأختتمت جولة أعضاء فريق حياة كريمة تفقد المشروعات الجارية بقرية أبو هور بمركز نصر النوبة ويتبعها قريتى السيالة والمحرقة وتخدم 4682 نسمة حيث تم المرور على مشروع رفع كفاءة وتطوير مركز شباب أبو هور بنسبة تنفيذ 65 % تضم أعمال تطوير المبنى الإدارى والملعب والسور، كما تم المرور على مشروع المجمع الخدمى بنسبة تنفيذ 65 % ، وأيضاً المجمع الزراعى بنسبة تنفيذ 70 %.

وفى نهاية الجولة نقل رئيس وحدة حياة كريمة تعليمات محافظ أسوان إلى الشركات المنفذة لهذه المشروعات بالقريتين بضرورة سرعة الإنجاز للإنتهاء من المشروعات وذلك بتكثيف ومواصلة العمل ليلاً ونهاراً ووضع البانرات واللوحات التعريفية فى مواقع المشروعات المختلفة.



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