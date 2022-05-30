حملة مكبرة لإخلاء حديقة الصداقة القديمة من العشوائيات بأسوان

أسوان عبد الله صلاح

شهدت حديقة الصداقة القديمة بميدان الشلال بأسوان، تنظيم حملة مكبرة استهدفت رفع كافة الإشغالات، وإخلاء الحديقة من عدد كبير من أصحاب الجنسيات غير المصرية والمقيمين بشكل غير مشروع، مع تنفيذ قرار بإنهاء التعاقد مع مستأجر كافتيريا الحديقة والتى كانت تستخدم فى أعمال غير مشروعة ، علاوة على مصادرة المضبوطات ، وغلق دورات المياه العمومية.

وكانت الحملة بإشراف من اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان ، وبمشاركة تشكيلات أمنية من قسم ثان وشرطة المرافق والأمن المركزى والبحث الجنائى ، بجانب نواب ورؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى.

وصرح رئيس مدينة أسوان، بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم التنسيق مع مديرية الأمن لتنظيم هذه الحملة بعد قيام صاحب الكافتيريا بتأجيرها لأنشطة مخالفة بما يتعارض مع بنود التعاقد معه مما ساهم فى إنتشار الإشغالات داخل الحديقة.

وأشار، إلى إستمرار تنظيم هذه الحملات للحد من التواجد الغير مشروع ، وممارسة البلطجة والأعمال غير القانونية، وخاصة من حاملى الجنسيات الأخرى لتحقيق الأمن والأمان للمواطن الأسوانى.