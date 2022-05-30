حكاية "هنا" ملكة الألوان والرسم على وجوه الأطفال بالفيوم بحديقة الحيوان.. فيديو

الفيوم رباب الجالى

قدم تلفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا جديدا من محافظة الفيوم قدم خلاله، الست "هنا"، أيقونة الألوان والرسم على الوجوه، والتى تعمل بحديقة حيوان الفيوم، ويقصدها عشرات الأطفال يوميا للرسم على وجوههم.

وتقول هنا إنها تعمل بالمهنة منذ 7 سنوات لافتة إلى أنها تجلس بجوار أدواتها المكونة من الألوان المائية المختلفة وفرشاة التلوين الموجودة بجوارها بأحجام مختلفة ولوحات كبيرة عليها صور متعددة ومختلفة لرسومات على وجوه الأطفال ومدون سعر الرسمة على كل واحدة ويقوم الطفل بالوقوف امام اللوحة واختيار الشكل الذى يرغب فى رسمه غلى وجهه وتقوم هى بتنفيذ بدقة عالية وتضيف له بعض الألوان حتى تظهر الرسمة على وجه الطفل بشكل أوضح وتستغرق الرسمة حوالى 3 أو 4 دقائق ثم ينظر الطفل فى المرآة ليقين الرسمة مؤكدة أن السعادة تغمرها عندما يبتسم الطفل ويعجب بالرسم على وجهه ويقم لها الشكر.

وأكدت هنا انها موهوبة فى الرسم منذ صغرها وكان طموحها الكبير أن ترسم لوحات فنية وتقيم معارض ولكن مع أعباء الحياة وانشغالها بتربية أبناءها اختصرت موهبتها فى الرسم على وجوه الأطفال وعملت بالمهنة داخل حديقة الحيوان حيث انه المكان الذى يتردد عليه عدد كبير من الأطفال يوميا.

وأشارت هنا أن ابنتها ورثت منها الموهبة وتقوم بمشاهدتها فى العمل رغم أنها طالبة متفوقة بالثانوية العامة وتمنت أن يتم الاهتمام بالرسوم على الوجوه كنوع من الفنون وإقامة ورش عمل لهم وعمل تبادل ثقافى بينهم.

وأكدت هنا أن جميع الألوان المستخدمة آمنة ولا تسبب أية أمراض للأطفال.