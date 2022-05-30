جامعة الإسكندرية تنظم قوافل طبية مجتمعية لمنطقة كينج مريوط والدلنجات ضمن حياة كريمة

الإسكندرية - أسماء على بدر

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم ابو النجا، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة ، عدد من القوافل الطبية المجتمعية المتكاملة وذلك على مدار يومان، إلى منطقة كينج مريوط بغرب الإسكندرية ، وقرية الدلنجات بالبحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة لخدمة أهالى هذه المناطق وتفعيلاً للتكامل بين الجامعات فى خدمة المجتمع .

وصرحت الدكتورة وفاء السحلى مقرر القوافل الطبية والأستاذ بكلية الطب، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على أهالى منطقة كينج مريوط ، فى مختلف التخصصات الطبية حيث تم توقيع الكشف على 73 حالة فى تخصص أورام الثدي وتم تحويل عدد 13 حالة منهم إلى المستشفي الرئيسي الجامعي ، وكذلك توقيع الكشف على 21 حالة نفسية وعصبية ، 130 حالة أطفال ، 77 جلدية ، 96 أمراض نسا ، 81 باطنة ، 15 جراحة ، 43 صدرية ، 120 عظام ، 70 أنف وأذن ، 30 أسنان ، وفى اليوم التالى أتجهت القافلة إلى قرية الدلنجات حيث قامت بتوقيع الكشف على 105 حالة أطفال ، 113 أسنان ، 95 جلدية ، 13 نسا ، 130 باطنة ، 105 رمد ، 170 عظام ، 27 صدرية ، 30 أشعة ، 10 جراحة .

كما تضمنت القافلة جانب مجتمعي توعوي خدمي ترفيهي بالتعاون مع نادي روتاري وشركة البتروكيماويات، حيث قامت كلية التربية النوعية تحت اشراف الدكتورة بهية الاخريطي بتنفيذ عدة ورش لتعليم الرسم والتلوين للأطفال وتعليم صناعة الحلويات والملابس والمنسوجات والتدريب على بعض الاشغال اليدوية

كما تم تنفيذ عدد من الانشطة والمسابقات الرياضية من جانب كليتي التربية الرياضية بنين وبنات تحت إشراف الدكتور مهاب عبد الرازق والدكتورة نيفين ممدوح ، وتنظيم دورة توعية وارشاد نفسي للأمهات تحت اشراف الدكتورة سحر شريف.



قوافل طبية مجتمعية لمنطقة كينج مريوط (1)



قوافل طبية مجتمعية لمنطقة كينج مريوط (2)



قوافل طبية مجتمعية لمنطقة كينج مريوط (3)



قوافل طبية مجتمعية لمنطقة كينج مريوط (4)