إنشاء مكتب جامعة الإسكندرية للدعم الفنى والإدارى للمشروعات البحثية

الإسكندرية - أسماء على بدر

أعلن الدكتور أشرف الغندور خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث ، عن إنشاء مكتب جامعة الإسكندرية للدعم الفني والإداري بوحدة إدارة مشروعات التطوير بالجامعة لدعم كافة الباحثين بجامعة الإسكندرية، كأول مكتب من نوعه على مستوى الجامعات المصرية.



وأكد الغندور فى بيان أن الهدف من إنشاء مكتب جامعة الإسكندرية للدعم الفني للمشروعات البحثية هو تجميع كافة الجهود والكيانات تحت مظلة كيان واحد، بدلا من العمل في جزر منعزلة وإهدار الوقت والجهد للسادة الباحثين، وذلك بغية دعم ومساعدة الباحثين ابتداءا من كتابة المقترح البحثي، وانتهاءا بمرحلة التقديم والحصول علي التمويل وتنفيذ المشروعات البحثية الخاصة بهم.



وأوضح الغندور ان فريق العمل بمكتب جامعة الإسكندرية سيتكون من فريق دعم فني متكامل للتفرغ لمساعدة الباحثين في كافة الجوانب الفنية و المالية والإدارية الأساسية التي يحتاجها الباحثون في مختلف المجالات البحثية المختلفة فضلا عن شراء الأجهزة وتحديد الميزانية، مشيرا أنه سيتم عقد ورش عمل بمختلف كليات ومعاهد الجامعة للتعريف بمهام المكتب المزمع إنشاؤه لتشجيع الباحثين، وخلق مناخ تفاعلي بين الباحثين من مختلف المجالات البحثية، وتشجيعهم على زيادة إنتاجهم من البحوث التطبيقية والعمل بكل قوة لتوجيه مخرجات تلك الأبحاث العلمية إلى مخرجات تطبيقية تحقق عائدا ملموسا على الصناعة الوطنية وتنمية المجتمع، وبناء كوادر بحثية تعمل على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى الإرتقاء بالتصنيف الدولى بجامعة الإسكندرية.



فيما استعرضت الدكتورة رشا الشنيطي، المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات التطوير بالجامعة الخدمات والمهام الخاصة بالمكتب، مؤكدة أن الدعم الفني للتقديم للمشروعات يحتوي على ثلاثة مستويات، المستوي الأول سيكون تقديم خدمات فنية تدريبية على كتابة المقترح البحثي، والمستوى الثاني هو تقديم خدمات فنية للتدريب على كتابة المقترح البحثي والتقدم، والمستوى الثالث سيكون تقديم خدمات فنية لكتابة المقترح البحثي والتقدم، وفيما يخص الدعم الإدارى للمشروعات من خلال الإدارة المالية الكاملة للمشروعات البحثية.



وأضافت الشنيطي أن إنشاء المكتب بهدف إلى مواكبة أهداف التنمية المستدامة لخلق جيل من الباحثين القادرين علي المنافسة الدولية ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة لدعم الباحثين من منتسبى جامعة الإسكندرية في توطين وإحتضان أفكارهم.

و وافق المجلس علي تجديد مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية بشأن تمويل منح مؤسسة ساويرس للتفوق ووافق المجلس علي بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية التربية الرياضية بنين) وجامعة الزوية بدولة ليبيا( كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة) وافق المجلس علي اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية و الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لتفعيل وإدارة برنامج VT-MENA ووافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الهندسة) وكلية الدفاع الجوي.



ووافق المجلس علي اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية التجارة) وشركة مياة الشرب بالإسكندرية.