تعرف على الصناعات التي ارتفع إنتاجها فى مارس الماضى.. إنفوجراف

كتب: مدحت عادل

رصدت البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مارس الماضي، ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية "بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية" ليسجل 119.38 خلال شهر مارس الماضى مقابل 110.14 خلال شهر فبراير الماضى بنسبة زيادة بلغت 8.39٪.



الرقم القياسي للصناعات التحويلية

وتشير بيانات الرقم القياسي الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالإنفوجراف إلى القطاعات الأكثر ارتفاعا وانخفاضا وفقا لما يلي:

صناعة المنتجات الغذائية كانت من القطاعات الأكثر ارتفاعا خلال هذا الشهر، وبلغ الرقم القياسي لها 154.78، مقابل 146.39 في شهر فبراير الماضي بارتفاع بلغ 5.73٪ وذلك لزيادة الإنتاج للاستعداد لشهر رمضان.



صناعات غذائية

بلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 350.77 في مارس الماضي، مقابل 288.80 في شهر فبراير الماضي بارتفاع بلغ 21.46٪ وذلك لزيادة الإنتاج للاستعداد لدخول موسم الصيف.



صناعة المشروبات

سجل الرقم القياسي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت) 87.18 في مارس الماضى مقابل 96.51 في فبراير الماضي بتراجع بلغ 9.67% لتوافر المخزون، وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة الفلزات القاعدية 63.92 خلال شهر مارس 2022 مقارنة بشهر فبراير 2022 حيث بلغ 70.62 بانخفاض قدره 9.49٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.