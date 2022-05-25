%8.39 ارتفاعا بالرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال مارس 2022

كتب: مدحت عادل

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليوم الأربعاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مارس 2022.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).

وبلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 119.38 خلال شهر مارس 2022 (أولـي) مقابل 110.14 خلال شهر فبراير 2022 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 8.39٪.

وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المنتجات الغذائية 154.78 خلال شهر مارس 2022 مقارنة بشهر فبراير 2022 حيث بلغ 146.39 بارتفاع قدره 5.73٪ وذلك لزيادة الإنتاج للاستعداد لشهر رمضان، وبلـــغ الرقـم القيـاســي لصناعــة المشــروبات 350.77 خلال شهر مارس 2022 مقارنة بشهر فبراير 2022 حيث بلغ 288.80 بارتفاع قدره 21.46٪ وذلك لزيادة الإنتاج للاستعداد لدخول موسم الصيف.

وبلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت) 87.18 خلال شهر مارس 2022 مقارنة بشهر فبراير 2022 حيث بلغ 96.51 بنسبة انخفاض قدرها 9.67% وذلك بسبب توافر المخزون، وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة الفلزات القاعدية 63.92 خلال شهر مارس 2022 مقارنة بشهر فبراير 2022 حيث بلغ 70.62 بانخفاض قدره 9.49٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.