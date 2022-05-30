تسليم مساعدات مالية بقيمة 1.450 مليون جنيه بـ 3 مراكز في المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على تقديم الدعم الكامل للفئات المستحقة والأسر الأولي بالرعاية، لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، في إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة المنوفية والجمعيات الخيرية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، والحد من آلامها ورفع المعاناة عن كاهلها، للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وأكد عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، بأنه تم تسليم مساعدات مالية "كفالات الأيتام"، بقيمة مالية بلغت مليون و450 ألف جنيه، وذلك بمراكز أشمون والشهداء وتلا ، وجارى العمل تباعاً لتقديم الدعم للمستحقين بنطاق المحافظة وبالتنسيق الكامل مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وذلك وفق كشوف الإستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه في أقاصى قرى ونجوع المحافظة تحقيقاً لمبدأ التكافل الإجتماعى، يأتي هذا إنطلاقاُ من المسئولية المجتمعية للجمعية فى توفير كافة السبل والإمكانيات المتاحة لتلك الأسر لضمان توفير حياة كريمة، فضلاً عن المساهمة فى تحسين مستوى الحياة المعيشية لهم.

وأكد محافظ المنوفية على أن الدولة المصرية تسير بخطى علمية واضحة وملموسة في مجال الإرتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر إحتياجاً ، مثمناً الدور الحيوي والفعال لمؤسسات المجتمع المدنى فى معاونة الأجهزة التنفيذية والمساهمة فى توفير الحماية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية للتخفيف عنهم وتوفير حياة كريمة وآمنة ، مثمناً جهود جمعية الأورمان الخيرية والأنشطة المجتمعية التي تقدمها لمساندة تلك الأسر ، مؤكدا علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية والخيرية والتي تؤكد علي دورها الرائد في تنمية خدمة المجتمع.