تحرير 51 محضرا خلال حملة تموينية مكبرة بمركزى نجع حمادي وفرشوط بقنا

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، شنتا حملات مكثفة علي الأسواق بنطاق مركزي فرشوط ونجع حمادي، أسفرت عن تحرير 51 محضرا مخالفة تموينية متنوعة.

وقال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إن المخالفات التموينية شملت تحرير 30 محضرا عدم الإعلان عن الأسعار، و2 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، و7 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، و2 مخالفة عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، و8 مخالفة عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر سلعة مجهولة المصدر، وعدد 1 محضر مستلزمات طبية منتهية الصلاحية.

وأضاف السيد، أن حملات الرقابية التموينية على الأسواق مستمرة بشكل دوري لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.